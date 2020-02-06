Пианистка-виртуоз удивила пользователей в сети игрой на двух роялях

Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором исполняет композицию "Maple leaf rag", написанную Скоттом Джоплином, сразу на двух роялях. Этим она удивила пользователей в сети, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они всегда говорили, что два лучше, чем один", — написала Астанова.

Несмотря на расстояние между инструментами, пианистка уверенно играет основную партию правой рукой, а левой — аккомпанемент.