FT: Brexit усилил влияние Франции и Германии в ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза изменил баланс сил в евросообществе, усилив влияние Франции и Германии и лишив ближайших союзников Лондона прежнего политического веса при принятии или блокировании тех или иных законодательных инициатив. С такой оценкой выступила в четверг британская газета Financial Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять голландские интересы. Было бы лучше, если бы еще одно государство-член угрожало наложением вето", - сказала в беседе с изданием представитель исследовательского Центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска.

Издание отмечает со ссылкой на источник, что такие страны, как Швеция, Дания, Австралия и Нидерланды на фоне Brexit объединили усилия, чтобы потребовать от Брюсселя не раздувать бюджет ЕС. "Именно этим мы в основном и занимались последние три года: беседовали с другими 26 странами и выясняли, где у нас могут быть схожие взгляды", - сказал дипломатический источник.

Как пишет издание, государства Центральной и Восточной Европы в свою очередь особенно обеспокоены тем, что Brexit приведет к смягчению позиции в отношении России. Франция при поддержке таких стран, как Финляндия и Италия, стремится улучшить отношения с Москвой, подчеркивает газета.