МАГАТЭ не фиксировало новых нарушений ядерной сделки со стороны Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксировало со стороны Ирана новых нарушений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе с тех пор, как Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от данного соглашения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в среду в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
"После пятого шага не было никаких дальнейших действий", - сказал он. "Конечно же, они продолжают обогащение", - признал при этом Гросси.
"Я продолжаю следить за тем, что происходит в Иране", - отметил директор МАГАТЭ. "Конечно же, мы не выполняем свои инспекции механически, мы слушаем, о чем говорят, и мы готовимся к любым возможным обстоятельствам", - добавил он.
5 января Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.