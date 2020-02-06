В законопроекте о председателе и членах КС Марукян видит множество проблем

Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян в проекте, предложенном депутатами фракции “Мой шаг” о прекращении полномочий председателя и членов Конституционного суда видит множество проблем.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал 6 февраля в беседе с журналистами после отмены внеочередного заседания НС, когда стало ясно, что фракция “Мой шаг” отозвала свои проекты.

“Мне кажется, и они сами понимают, что принесли довольно проблематичный пакет, и пытаются исправить что-то, не знаю, когда проект будет обновлен, посмотрим”.

Внеочередное заседание НС, созванное 6 февраля, не состоялось, так как фракция “Мой шаг” отозвала включенные в повестку проекты.

На внеочередном заседании депутаты должны были обсудить в первом чтении законопроекты О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Во втором чтении должны были обсудить пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Депутаты НС в первом чтении должны были обсудить также и проект изменений в Конституции Республики Армения, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.