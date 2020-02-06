11 семьям, изгнанным из Азербайджана, будут переданы в собственность их жилые помещения

Правительство приняло решение, согласно которому, лицам, насильно депортированным в 1988 - 1992 годах из Азербайджана и получившим гражданство РА, предоставляется возможность в установленном законодательством РА порядке приватизировать занимаемые ими жилые помещения. Как передает «Арменпресс», речь идет о 11 жилых помещениях.

Согласно обоснованию, депортированные из Азербайджана граждане, проживающие в студенческих общежитиях, закрепленных за Комитетом по управлению государственным имуществом, по адресам: улица “Молдовакан”, общежитие энергетического колледжа города Абовян, общежитие Инженерного колледжа, улица Ачаряна Авана, 20/3 и Ширака, 2а, представили в комитет заявления, в которых просили приватизировать жилые помещения в общежитиях г. Еревана, занимаемые их семьями.