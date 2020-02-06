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В Бавре раскрыт крупный случай контрабанды: Пашинян о коррупционных явлениях

В Бавре раскрыт крупный случай контрабанды: Пашинян о коррупционных явлениях

На таможенном пункте Бавры минувшей ночью был раскрыт крупный случай контрабанды, в котором задействован ряд сотрудников таможенной службы. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что эти сотрудники содействовали ввозу товаров без таможенного оформления.

“Я поражаюсь логике этих людей, складывается впечатление, что они не смотрят телевизор, не следят за социальными сетями и новостями. Если кому-то кажется, что мы перед телекамерами  говорим одно, в кабинетах делаем что-то другое, то эти люди глубоко заблуждаются. Мы искореним коррупцию в Армении”, - сказал Никол Пашинян.




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БелТА

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