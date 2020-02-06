Министр обороны Армении посетил 2-е войсковое соединение

Министр обороны Армении Давид Тоноян 5 февраля посетил 2-ое войсковое соединение. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В рамках визита глава оборонного ведомства присутствовал на испытательных работах гусеничных снегоходов нового поколения в сложных погодных условиях и рассмотрел технические возможности машин.

Снегоходы предусмотрены для более эффективной организации нормальной жизнедеятельности боевых позиций на горных и труднодоступных участках при сложных погодных условиях.

В ходе визита Давид Тоноян побывал также в одном из гарнизонных дисциплинарных подразделений МО, ознакомился с казарменными и бытовыми условиями личного состава, дал командному составу строгие указания относительно полного исключения проявлений неуставных отношений среди военнослужащих, выявления офицеров, проявляющих толерантность к этому явлению, и принятия необходимых мер.