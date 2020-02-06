СМИ: на севере Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд "Фреччаросса", следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате погибли два человека, один из них - машинист. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, около 30 пострадали. Как уточняет агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, обнаружено тело второго погибшего, речь идет о работнике железных дорог.

Причина аварии пока не известна. Как уточняет газета, опрокинулись локомотив и два вагона.

В компании "Сеть итальянских железных дорог" (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.

Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Милане, диппредставительство уже связалось с итальянскими компетентными органами и выясняет, есть ли среди пассажиров россияне.