В Японии для оказания помощи пассажирам стоящего на карантине судна подключат армию

Солдаты Сил самообороны Японии будут подключены к оказанию помощи пассажирам круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в водах рядом с японским портом Иокогама. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг объявило министерство обороны страны.

Отмечается, что японские войска будут заниматься доставкой провианта и товаров первой необходимости на борт судна, где находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, была обнаружена у еще десяти пассажиров круизного судна Diamond Princess. Подчеркивается, что в ближайшее время они будут доставлены в пять медицинских учреждений префектуры Канагава. Таким образом, число заразившихся на борту лайнера на данный момент достигло 20 человек.

На судне объявлен двухнедельный карантин.