Фракция “Мой шаг” вновь обратилась для созыва внеочередного заседания совета НС
Фракция “Мой шаг” вновь обратилась для созыва внеочередного заседания совета НС. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании парламента 6 февраля объявил Арарат Мирзоян, заявив, что фракция отозвала проекты, включенные в повестку заседания, и заседание не может состояться.
“Сегодня утром инициатор ввел в обращение новый аналогичный законопроект, и фракция “Мой шаг” вновь обратилась для созыва внеочередного заседания совета НС, я получил об этом уведомление. Через час у нас состоится внеочередное заседание совета, на котором мы обсудим ходатайство о созыве внеочередного заседания НС”, - сказал Мирзоян.
На внеочередном заседании депутаты должны были обсудить в первом чтении законопроекты О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.
Во втором чтении должны были обсудить пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.
Депутаты НС в первом чтении должны были обсудить также и проект изменений в Конституции Республики Армения, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.