Фракция “Мой шаг” вновь обратилась для созыва внеочередного заседания совета НС. Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании парламента 6 февраля объявил Арарат Мирзоян, заявив, что фракция отозвала проекты, включенные в повестку заседания, и заседание не может состояться.

“Сегодня утром инициатор ввел в обращение новый аналогичный законопроект, и фракция “Мой шаг” вновь обратилась для созыва внеочередного заседания совета НС, я получил об этом уведомление. Через час у нас состоится внеочередное заседание совета, на котором мы обсудим ходатайство о созыве внеочередного заседания НС”, - сказал Мирзоян.

На внеочередном заседании депутаты должны были обсудить в первом чтении законопроекты О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Во втором чтении должны были обсудить пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Депутаты НС в первом чтении должны были обсудить также и проект изменений в Конституции Республики Армения, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.