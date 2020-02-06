Внеочередное заседание НС не состоялось:фракция “Мой шаг” отозвала включенные в повестку дня проекты

Внеочередное заседание НС не состоялось, фракция “Мой шаг” отозвала включенные в повестку дня законопроекты. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании 6 февраля объявил председатель НС Арарат Мирзоян.

“По инициативе депутатов НС сегодня созвано внеочередное заседание, в повестку дня которого включены два вопроса, однако, согласно Закону “Регламент НС”, инициатор сегодня утром отозвал проекты, включенные в повестку дня внеочередного заседания. Учитывая обстоятельство, что в повестке дня заседания нет вопросов, заседание считается закрытым”, - отметил Мирзоян.

Председатель НС отметил, что, по всей видимости, проекты были отозваны по каким-то техническим вопросам.

На внеочередном заседании депутаты должны были обсудить в первом чтении законопроекты О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Во втором чтении должны были обсудить пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Депутаты НС в первом чтении должны были обсудить также и проект изменений в Конституции Республики Армения, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.