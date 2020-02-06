Аревик Анапиосян больше не будет заместителем министра НОКС: она выезжает на учебу за границу

11:16, 6 Փետրվար, 2020

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Аревик Анапиосян подала заявление об увольнении, пояснив, что покидает должность для учебы за рубежом.

Как передает «Арменпресс», об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Дорогие друзья, коллеги, знакомые, незнакомцы, доброжелатели, сограждане, я поступила в бизнес-школу Гарвардского университета и уже с 13 января (первый модуль - заочный) обучаюсь по образовательной программе исполнительного управления. В рамках программы - финансы, стратегическое планирование и управление, международное сотрудничество, лидерство и другие такие же интересные и важные предметы. Я придаю большое значение продолжительному профессиональному развитию и рада, что при поддержке нескольких доброжелательных людей у меня есть возможность учиться в этой школе”, - отметила она.

Касаясь работы, Анапиосян сказала, что, уходя с нынешней должности, она хочет выразить надежду, что все важные для нашего государства инициативы и программы, в частности, пересмотр критериев в сфере общего образования, разработка предметных программ, разработка и внедрение системы оценки, квалификационные определения и стандарты учителей, профессиональное развитие учителей и т.д., продолжат осуществляться.

“По части международного сотрудничества, за это время я поняла, что если представитель страны умен и умеет честно говорить о проблемах и представлять программы сотрудничества, то недостатка в партнерах не будет, надеюсь, что все продолжится в том же ритме. Поскольку это не отчет, а всеобъемлющая публикация о себе, хочу от всей души выразить благодарность всем моим коллегам и попросить, чтобы они продолжали свою поддержку инициативам правительства, а тех кого я случайно рассердила с удовольствием приглашаю на сегодняшний прощальный вечер. О местах позабочусь”, - подчеркнула Аревик Анапиосян.

Аревик Анапиосян была назначена заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении 4 июня 2019 года.