По факту смерти военнослужащего ряд офицеров демобилизованы и подвергнуты дисциплинарному взысканию

Для выяснения обстоятельств инцидента со смертельным исходом, произошедшего 30 января в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, комиссия, созданная приказом командующего армией, провела служебное расследование. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Согласно пресс-релизу МО, по результатам расследования принято решение о демобилизации ряда старших офицеров, в том числе и заместителя командира воинской части по морально-психологическому обеспечению и командира дивизии из рядов Вооруженных сил.

В рамках того же дела строгим дисциплинарным взысканиям подверглись командир воинской части и его заместители, а в отношении некоторых должностных лиц было применено понижение в должности.

“Добавим также, что следствие продолжается и данные должностные лица, подвергшиеся взысканию, не освобождаются от дальнейшей возможной уголовной ответственности”, - говорится в сообщении.

30 января 2020 года в 13: 15 в армейском учебном центре Армии обороны, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту смерти военнослужащего срочной службы, рядового Ваграма Мкртичовича Авакяна, были задержаны сослуживцы Авакяна Давид Аракелович Мовсисян, Хачик Арменович Гаспарян и Спартак Артурович Аветисян.

В отношении них предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РА (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям). В отношении обвиняемого Давида Мовсисяна избрана мера пресечения в виде ареста.