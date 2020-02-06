СНБ сообщает о раскрытии случая хищения с использованием должностного положения

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает о выявлении случаев хищения с использованием служебного положения сотрудниками Фонда “Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци” и профессиональной организации “Гераци”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Армении в рамках полномочий, отведенных ей законом в сфере борьбы с преступностью, надлежащим образом придает судебно-правовой ход сигналам, полученным от государственных органов относительно различных проявлений коррупции. В рамках уголовного дела, возбужденного в следственном департаменте СНБ РА по факту хищений в крупных и особо крупных размерах сотрудниками Фонда “Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци” и организации “Гераци”, было раскрыто дело о фальсификации официальных документов и хищении с использованием должностного положения.

Согласно полученным фактическим данным, руководитель аппарата Фонда “Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци”, как лично, так и по предварительному сговору с начальником хозяйственного управления того же фонда, в период с 2016 по 2018 год подделывал официальные документы. От имени отсутствующего из Республики Армения лица составлял сфабрикованные договоры на оказание платных услуг по перевозке мусора, накопленного на территории больничного комплекса № 1, акты приема-сдачи. Таким образом была похищена сумма в значительном размере.

По совокупности добытых по делу достаточных доказательств двум упомянутым лицам предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие продолжается, принимаются меры по выяснению и привлечению к ответственности всех лиц, вовлеченных в совершение преступления по остальным эпизодам, уточнению и восстановлению причиненного ущерба”.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.