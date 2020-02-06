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Началось внеочередное заседание НС: в повестке дня - законопроект о председателе и членах КС

Началось внеочередное заседание НС: в повестке дня - законопроект о председателе и членах КС

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку дня включены 3 вопроса.

Депутаты в первом чтении обсудят законопроекты О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Во втором чтении будет обсужден пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

НС в первом чтении обсудит также проект изменений в Конституцию Республики Армения, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.




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