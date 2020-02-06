Артур Ванецян заявил о своем намерении активно заняться политикой

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил о намерении заняться активной политической деятельностью. Как передает «Арменпресс», об этом Артур Ванецян объявил на встрече с редакторами печатных СМИ.

“Я сделаю заявление о моем намерении заняться активной политической деятельностью и попытаюсь представиться уже на политическом поле. Политическая деятельность предполагает создание политической силы, ее регистрацию, чем я и собираюсь заняться в ближайшее время. Будет создана новая политическая сила, в этом направлении уже проводятся политические консультации, и скоро мы объявим о регистрации нашей партии”, - сказал Артур Ванецян.