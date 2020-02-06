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Апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на предоставление материалов по делу 1 марта

Апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на предоставление материалов по делу 1 марта

Апелляционный уголовный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на предоставление всех материалов по делу 1 марта защитникам второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает «Арменпресс», Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отклонил апелляцию адвоката Кочаряна Ованеса Худояна.

Ранее адвокат Роберта Кочаряна Ованнес Худоян в ходе предварительного следствия представил ходатайство, требуя представить все материалы по делу 1 марта, а не материалы по обособленной части, что было отказано следователем. На решение следователя адвокат подал в суд апелляцию, и суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Армана Ованнисяна удовлетворил ее. Прокуратура опротестовала указанное решение суда.




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БелТА

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