Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 28 тыс.

Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, 1153 выздоровели. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей проинформировал о 27,4 тыс. заболевших, 1135 выздоровевших и 563 умерших.

Согласно данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186,3 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения - 19,6 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.В Пекине (253 случая заражения) умер один человек.