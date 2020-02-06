Ливанский армянин Тигран Закарян выиграл главный приз лотереи “Лото”. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на газету “Восток”, главный приз ливанской лотереи эквивалентен 1,2 млн долларов.

Тигран Закарян в беседе со СМИ отметил, что является постоянным клиентом лотереи, участвует в ней дважды в неделю.

“В тот день, когда я узнал о выигрыше, я всю ночь не мог заснуть”, - сказал Тигран Закарян, который в настоящее время работает водителем.