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Ливанский армянин Тигран Закарян выиграл главный приз лотереи

Ливанский армянин Тигран Закарян выиграл главный приз лотереи

Ливанский армянин Тигран Закарян выиграл главный приз лотереи “Лото”. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на газету “Восток”, главный приз ливанской лотереи эквивалентен 1,2 млн долларов.

Тигран Закарян в беседе со СМИ отметил, что является постоянным клиентом лотереи, участвует в ней дважды в неделю.

“В тот день, когда я узнал о выигрыше, я всю ночь не мог заснуть”, - сказал Тигран Закарян, который в настоящее время работает водителем.




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