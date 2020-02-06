Число погибших в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле возросло до трех

По меньшей мере три человека погибли, 179 получили ранения в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", - цитирует главу Минздрава телеканал NTV.

Согласно обновленным данным, которые привел министр, всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.

Выполнявший 5 февраля полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и разрушился на три части. Причиной произошедшего, по предварительным данным, называют плохие погодные условия.