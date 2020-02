Пели то, что любили: “The Beautified Project “ 15-летие отмечат сольным концертом

Альтернативная рок-группа “The Beautified Project”, чьи сполнения “All alone”, “I'ts A Little Late”, “I Found a Way”, “Lost Innocence”, “Butterfly” и ряд других покорили сердца меломанов, в этом году отмечает свое 15-летие. По этому поводу группа после нескольких лет перерыва выступит с сольным концертом, исполнив свои лучшие песни, которые выберут фаны группы.

Концертный вечер состоится в апреле в Государственном кукольном театре им. Ованеса Туманяна.

В беседе с корреспондентом Арменпресс основатель “The Beautified Project” Андре Симонян признался, что очень соскучились по живым выступлениям и преданным поклонникам.

- Ожидаются ли сюрпризы на концерте? Будут ли, Вас поздравлять другие группы, исполнители?

- Мы всегда были далеки от традиций армянского шоу-бизнеса, когда на юбилейных вечерах другие певцы со сцены поздравляют юбиляра, восхваляют его и т. д. Думаю, мы сэкономим время и попытаемся представить как можно больше песен, потому что наш зритель соскучился по нам. Для одного концерта довольно сложно выбрать репертуар из нескольких дисков. Мы дадим нашим поклонникам возможность выразить свое мнение и отметить, какие песни они хотят услышать на сольном концерте.

Что касается сюрпризов, то скажу, что в Англии есть один композитор армянского происхождения, произведения которого очень понравятся нашему зрителю. В настоящее время я веду переговоры с ним, чтобы он был на концерте, и исполнил бы несколько песен до нашего выступления.

- Какую цель Вы ставили перед собой при создании группы?

- Когда начал заниматься песенным искусством, преследовал одну цель – побег. Для меня жизнь была довольно однообразной - засыпать, просыпаться, учиться, ходить на работу и т. д. Это меня вовсе не привлекало. Музыка - побег из всего этого, удобная маска.

В 2005 году я впервые вышел на сцену в Лондоне под названием “The Beautified Project”. Мне повезло, что Армен и Арлен разделяли мои идеи и цели, а именно: относиться к музыке как к искусству, а не к бизнесу. На протяжении многих лет мы получали очень заманчивые практические предложения, в случае принятия которых перед нами были бы открыты широкие возможности, но превратились бы в коммерческую группу. Мы всегда преподносили то искусство, которое нам нравилось. Воодушевлялись, что нашу работу любят и ценят и другие.

- “The Beautified Project” 15 лет с перерывами выступал не только на армянских, но и на зарубежных сценах, записал множество красивых и многожанровых произведений. Подводя итоги пройденного группой пути, что Вы считаете своим достижением?

- Как бы я ни старался ответить на этот вопрос, получится самореклама. По-моему, в истории армянской рок-музыки нас будут помнить как первую англоязычную рок-группу, которая выпустила первый англоязычный диск. “The Beautified Project” до сих пор является единственной армянской группой, клип которой был показан на самом популярном в мире музыкальном канале – MTV.

Все это невозможно изменить, а остальные успехи были очень приятными. Для нас важно, чтобы, во-первых, нас знали и любили люди, только потом армянские СМИ.

Группа “The Beautified Project”, в состав которой входят Андре Симонян, Армен и Арлен Шавердяны, помимо песен на английском языке выступает с и с песнями на армянском. Такие известные произведения, как “Арагил”, “Киликия”, “У меня два дома” группа представила в новой интерпретации. Он записала альбомы “Serenades for Insanity”, “Behind the Happy Mask”, “Beyond The Butterfly”, “United We Fall”, “Pale Nightingale”.

Анжела Амбарцумян