Ларс закрыт для грузовых автомобилей: на российской стороне скопилось 580 автомашин

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:40 часов 6-го февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Перевал Варденяц закрыт для всех видов автомобилей. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На автодорогах Котайкской области, Цахкаовтской области, Кучак-Апаран, Ашоцка и Амасии Ширакской области, Ереван-Севан и на участке Сараван-Зангер местами гололед.

Как передает Арменпресс, согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей, закрыта для грузовых.

Согласно информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось 580 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.