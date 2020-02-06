“Арагац” потерпел поражение от “Еревана”: баскетбол лига “А”

Лидер чемпионата Армении по баскетболу в очередном матче лиги потерпел поражение.

Как передает Арменпресс, в лиге “А” Ереван на своей площадке одержал победу над клубом “Арагац” со счетом 103 : 99.

Самым результативным игроком встречи был признан Альберт Тадевосян (“Ереван”), который набрал 37 очков.