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“Арагац” потерпел поражение от “Еревана”: баскетбол лига “А”

“Арагац” потерпел поражение от “Еревана”: баскетбол лига “А”

Лидер чемпионата Армении по баскетболу в очередном матче лиги потерпел поражение.

Как передает Арменпресс, в лиге “А” Ереван на своей площадке одержал победу над клубом “Арагац” со счетом 103 : 99.

Самым результативным игроком встречи был признан Альберт Тадевосян (“Ереван”), который набрал 37 очков.




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