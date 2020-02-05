Мхитар Айрапетян встретился с представителем УВКБ ООН

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитар Айрапетян встретился 5 февраля с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Армении Анной-Карин Ост.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Айрапетяна, приветствуя гостя, председатель комиссии отметил, что они встречались в последний раз, когда он только что вернулся из поездки в Сирию и Ливан, будучи еще министром. Мхитар Айрапетян представил Анне-Карин Ост с работой комиссии за прошедший год, процессом законодательных реформ в свете демократических процессов. Был затронут законопроект о репатриации, который, как ожидается, будет вынесен на следующую осеннюю сессию.

Анна-Карин Ост представила работу, проделанную офисом УВКБ ООН, в частности, в сфере образования и молодежи. Был обсужден ряд других вопросов, касающихся сирийских армян и др.