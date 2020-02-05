В Стамбуле самолет выехал за пределы воздушно-посадочной полосы: 52 человека госпитализированы

Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле и загорелся. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

На кадрах телеканала видно, что самолет также загорелся и разрушился на три части. Все пассажиры были эвакуированы. По данным местных властей, 52 человека госпитализированы.

"На момент 19:40 [по местному времени] мы доставили из аэропорта в больницы 52 человека", - сказал губернатор Стамбула Али Йерликая.

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", - приводит слова министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турана телеканал NTV.

По уточненным данным, на борту находилось 177 человек, включая шестерых членов экипажа.

Boeing 737-800 совершал полет из Измира в Стамбул. Телеканал A Haber сообщает, что самолет принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

В качестве предварительной причины произошедшего называется сильный ветер при заходе на посадку. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет.