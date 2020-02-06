Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не так плохо, но и не хорошо

“Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания, подведомственного правительству, Георгий Аветисян в беседе с “АА”, оценив состояние безопасности продуктов питания в нашей стране, подчеркнул: “Не так плохо, но и не хорошо. Среднее состояние. И останется таким, пока не осуществим учет и нумерацию животных, забой скота исключительно на скотобойнях, в селах продолжаем осуществлять забой в плохих условиях… Потому что многие наши хозяйствующие субъекты делают все, чтобы обмануть государство. Не выйти на налоговое поле, тратя мало денег, вынести на рынок некачественный товар, что-то подмешать в еду… Когда мы сможем отделить дорогие продукты питания от дешевых, многое исправится. Качественные продукты должны стоить дорого, низкокачественные - дешевле. Низкокачественные продукты тоже безопасны, но, скажем, настоящая сметана должна быть дорогой”.

“АА” отметил: “Чтобы хозяйственник не обманывал, ИОБПП должен называть имена. Если хозяйственник будет знать, что он потерпит неудачу, будет действовать бдительно и добросовестно.…”. “.

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