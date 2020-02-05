Министерство по ЧС Армении сообщает, что 5 февраля по положению на 21:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал закрыт для всех видов транспортных средств.

Автодорога Сотк-Карвачар (метель) труднопроходима.

На автодорогах Котайкского региона, района Цахкаовит Арагацотнского региона, Кучак-Апаран, Ереван-Севан и на участке Сараван-"Зангер" местами наблюдается гололедица.

На поворотах Чайни наблюдается туман.

В городе Джермук Вайоцдзорского региона, регионе Арагацотн и районах Ашоцк, Амасия Ширакского региона идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых, закрыта только для грузовых автомобилей.

Согласно полученным данным из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, со стороны России столпились 863 грузовика.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.