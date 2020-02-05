Ваагн Вермишян арестован: СНБ

Председатель Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, Служба национальной безопасности получила информацию о том, что Вермишян по договоренности со строительными компании как лично, так и посредством знакомого в 5 эпизодах получал взятки в особо крупном размере - 1-2,5 млн драмов.

Для скрытия получения взятки, нарушая запрет на осуществление предпринимательской деятельности, он создал осуществляющую работы по проектированию компанию на имя своего родственника. С целью получения материальной выгоды он направлял обращающихся к нему застройщиков в эту компанию.

Кроме этого, Вермишян в ходе встречи 23-го октября 2019 года в своем кабинете договорился о представлении владельца нескольких строительных компаний на звание Заслуженный строитель Армении, за что получил взятку в размере 5 тыс долларов и строительных материалов на 2,3 млн драмов.

В рамках уголовного дела, возбужденного в следственном департаменте СНБ, лица, совершившие предполагаемое преступление, были подвергнуты приводу, двое из них, в том числе председатель комитета, были задержаны, причем получивший взятку чиновник при допросе в качестве подозреваемого признался в совершении преступления.

Следствие продолжается.