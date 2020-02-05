Спикер НС обсудил с послами стран ОБСЕ и СЕ ситуация вокруг КС Армении

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян 5 февраля встретился с аккредитованными в Армении послами стран-членов ОБСЕ и Совета Европы. На встрече была обсуждена ситуация вокруг Конституционного суда Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.