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Спикер НС обсудил с послами стран ОБСЕ и СЕ ситуация вокруг КС Армении

Спикер НС обсудил с послами стран ОБСЕ и СЕ ситуация вокруг КС Армении

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян 5 февраля встретился с аккредитованными в Армении послами стран-членов ОБСЕ и Совета Европы. На встрече была обсуждена ситуация вокруг Конституционного суда Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.




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