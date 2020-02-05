Первый посол Армении в Исландии вручил верительные грамоты президенту этой страны

Новоназначенный посол Армении в Исландии Александр Арзуманян (резиденция в Стокгольме) 4 февраля вручил свои верительные грамоты президенту Исландии Гудни Йоханнессону.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, после официальной церемонии вручения верительных грамот посол Арзуманян провел личную беседу с президентом Йоханнессоном.

Президент Исландии приветствовал решение правительства Армении аккредитовать первого посла Армении в Исландии. По просьбе президента посол представил процесс демократических реформ в Армении, последние события в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также перспективы сотрудничества Армения-ЕС.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов, связанных с углублением двусторонних отношений между Арменией и Исландией.