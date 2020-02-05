Под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна 5 февраля состоялось первое заседание Совета по цифровизации. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемые коллеги,

Приветствую вас на первом заседании Совета по цифровизации.

Как мы заявляли в ходе избирательной кампании и как отмечено в программе правительства, мы хотим построить технологически развитую и богатую инновационными решениями страну, создать противостоящую вызовам и берущую из происходящих переломных изменений максимум выгод государственную систему. Цифровизация играет ключевую роль в достижении этих целей.

Правительство рассматривает оцифровку, инновации и новейшие технологии как важнейший инструмент для создания эффективной и представительской системы государственного управления, создания благоприятной бизнес-среды и обеспечения прогрессивного роста экономики, предоставления качественных общественных услуг населению.

Мы наметили конкретные цели в области эффективности управления, технологического развития и оцифровки. Таковыми являются:

в первую очередь, модернизация, оцифровка и автоматизация системы государственного управления,

обеспечение оценки затратности функций и осуществление направленных на сокращение расходов реформ, а также сокращение ненужных бюрократических процедур,

обеспечение взаимодействия и синхронизации государственной информационной системы,

модернизирование, автоматизация и оцифровка предоставляемых государством услуга на основе принципов “одна остановка, одно окно” и “только один раз”. Благодаря обмену информацией между государственными органами это позволит требовать от гражданина какие-либо данные только один раз.

осуществление цифровизации экономики и обеспечение благоприятной среды для развития цифровой экономики,

обеспечение информационной безопасности, кибербезопасности и защиты персональных данных в ходе оцифровки.

В целом, цели по оцифровке и технологическому развитию достаточно амбициозны и касаются практически всех сфер государственного управления, местного самоуправления и экономики. Достижение этих целей требует скоординированного межведомственного сотрудничества, и именно для координации этих работ был создан Совет по цифровизации.

В рамках Совета мы обеспечим:

обсуждение всех стратегий, стратегических и программных документов по оцифровке,

гармонизацию политик по оцифровке,

координацию сотрудничества с международными организациями.

Различные государственные органы и органы местного самоуправления проделали большую работу по оцифровке услуг в сфере управления. Отдельные ведомства применили новейшие технологии. Есть ведомства, которые применили элементы искусственного интеллекта. Оценивая важность и ценность работы по цифровизации, я, тем не менее, считаю, что в области цифровизации должна проводиться единая государственная политика, программы должны быть согласованы между собой, а Совет по цифровизации должен быть координирующим и согласующим все это органом”.

Затем министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян и заместитель министра Армен Аброян представили доклад о стратегии оцифровки, подробно коснувшись показателей и целей стратегии.

Далее заместитель председателя Комитет государственных доходов Микаел Пашаян представил “дорожную карту” оцифровки игровой сферы в Армении, а именно: внедрение соответствующих стандартов Республики Армения и создание Мониторингового центра КГД.