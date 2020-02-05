Президент встретился с руководителями и представителями ряда коммерческих банков Армении

Президент Армении Армен Саркисян 5 февраля встретился с руководителями и представителями ряда коммерческих банков Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян отметил, что во время своих встреч за рубежом он всегда отмечает, что в Армении стабильная и развитая банковская система, что очень важно для представления преимуществ Армении потенциальным инвесторам, а также с точки зрения доверия к стране.

Президент посчитал стабильность банковской и финансовой системы Армении хорошей предпосылкой для осуществления инвестиций и открытия бизнеса.

По предложению президента руководители банков представили свои подходы к развитию системы, существующие проблемы и пути их решения.

Стороны обменялись мнениями о финансовой, банковской системах Армении и экономике в целом, развитии банков, международном сотрудничестве.