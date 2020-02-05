105-летний гражданин Италии хочет получить гражданство Армении

105-летний гражданин Италии Нурхан Богосович Юсупович выразил желание стать гражданином Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил начальник Паспортно-визового управления полиции Республики Армения Мнацакан Бичахчян.

«Дедушка Нурхан родился в 1915 году в Западной Армении. Ему 105 лет. Он гражданин Италии. Он выразил желание получить гражданство Республики Армения и с честью иметь паспорт гражданина Армении. Разумеется, ввиду исключительности ситуации мы приняли необходимые документы вместе с заявкой у него дома, не приглашая его в ведомство. Мы желаем ему долголетия и здоровья», - отметил Бичахчян.