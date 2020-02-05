В Армении не обнаружено ни одного случая заражения новым коронавирусом: министр здравоохранения

Ни по одному подозрительному случаю в Республике Армения не обнаружено инфекции коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом 5 февраля заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Осуществляются все необходимые противоэпидемические меры. Мы ежедневно предоставляем актуальную информацию о подозрительных случаях в нашей стране и их результатах. К счастью, о подозрении на коронавирусную инфекцию до сих пор не поступало, в том числе в результате лабораторных испытаний», - сказал Торосян.

Министр отметил, что контроль на пограничных контрольно-пропускных пунктах продолжается.