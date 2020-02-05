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Глава МВФ заявила, что коронавирус показал слабость глобальной интеграции

Глава МВФ заявила, что коронавирус показал слабость глобальной интеграции

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен вспышкой нового коронавируса, которая показала слабость глобальной интеграции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в среду директор - распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в Ватикане с речью о новых приоритетах глобальной экономики.

"Теперь мы обеспокоены последствиями коронавирусной инфекции - вспышка не только привела к трагической гибели людей, но и подчеркнула слабость самой глобальной интеграции", - отметила она.

 

 




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БелТА

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