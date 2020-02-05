На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса
Лесные пожары уничтожили на французском острове Корсика 1,1 тысячу гектаров, сообщает префектура Корсики.
"Площадь охваченной пожаром земли на данный момент составляет, по оценкам, 1,1 тысячу гектаров… Для возвращения жизни в нормальное русло потребуется несколько дней работы", - приводит портал France Infoзаявление корсиканских властей.
Лесной пожар, начавшийся между коммунами Куэнца (департамент Южная Корсика) и Соларо (Верхняя Корсика) "на текущий момент не представляет никакой угрозы населению и жилым постройкам". Причины возгорания к настоящему времени не установлены, ведется следствие, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Для тушения огня, некоторые из очагов которого остаются труднодоступными, мобилизованы сотни человек - 120 местных пожарных, 120 их коллег с юга материковой Франции, военнослужащие, лесничие и жандармы. Борьбу с огнем ведут также соответствующим образом оборудованные самолеты, вертолеты и спецтехника.