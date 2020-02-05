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Мхитар Айрапетян встретился с директорами театров

Мхитар Айрапетян встретился с директорами театров

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитар Айрапетян вместе с депутатами Арутюном Бабаяном и Артуром Манукяном 5 февраля принял представителей театральной сферы во главе с директором Государственного кукольного театра имени О.Туманяна Рубена Бабаяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Айрапетяна, совместная работа комиссии и руководителей театров, начавшаяся около года назад, уже имеет историю успеха: прошлой весной деятели культуры подняли некоторые проблемы, которые впоследствии были решены. 

На этот раз председатель комиссии Мхитар Айрапетян подтвердил озвученную на предыдущих встречах свою идею: они открыты для любых предложений и поддержки всем инициативам, направленным на оживление культурной жизни.




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БелТА

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