Мхитар Айрапетян встретился с директорами театров

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитар Айрапетян вместе с депутатами Арутюном Бабаяном и Артуром Манукяном 5 февраля принял представителей театральной сферы во главе с директором Государственного кукольного театра имени О.Туманяна Рубена Бабаяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Айрапетяна, совместная работа комиссии и руководителей театров, начавшаяся около года назад, уже имеет историю успеха: прошлой весной деятели культуры подняли некоторые проблемы, которые впоследствии были решены.

На этот раз председатель комиссии Мхитар Айрапетян подтвердил озвученную на предыдущих встречах свою идею: они открыты для любых предложений и поддержки всем инициативам, направленным на оживление культурной жизни.