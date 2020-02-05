Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-20

ЕРЕВАН, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 февраля, курс доллара США сократился на 0.08 драмa и составил 478.72 драм. Курс евро сократился на 1.52 драмa и составил 527.79 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 7.64 драм. Курс британского фунта вырос на 2.29 драмa и составил 625.40 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 256.47 драмa и составила 23984.88 драм. Цена серебра сократилась на 0.66 драмa и составила 272.89 драм. Цена платины сократилась на 33.27 драмa и составила 14837.12 драм.