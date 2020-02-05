Азиатские индексы - 05-02-20

ТОКИО, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.02% и составил 23319.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.04% и составил 1701.83 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.25% и составил 2818.09 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 26786.74 пункта.