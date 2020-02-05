Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио отреагировал на заявление посольства РФ

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Республики Армения Тигран Акопян на пресс-конференции говорил о проблемах, связанных с вещанием зарубежных телепрограмм в цифровом общественном мультиплексе и оперировал исключительно такими понятиями как “информационная безопасность” и “языковая безопасность” в общепринятом значении этих слов. Как сообщает Арменпресс, об этом Акопян отметил в разъяснении к комментарию пресс-службы посольства Российской Федерации от 31-го января 2020 г.

В разъяснении Акопяна, в частности, говорится:

«На пресс-конференции 29-го января (на которую ссылается пресс-служба посольства) я, отвечая на вопрос журналиста, говорил о проблемах, связанных с вещанием зарубежных телепрограмм в цифровом общественном мультиплексе и оперировал исключительно такими понятиями как “информационная безопасность” и “языковая безопасность” в общепринятом значении этих слов. Ни в течении этой пресс-конференции, ни в других моих выступлениях я не употреблял таких понятий как “национальная безопасность” и “российские телеканалы”. Таким образом, приписываемое мне утверждение, что “вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых относятся и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении” не соответствует действительности. Хочется верить, что досадное недоразумение, которое исказило суть моей позиции, произошло из-за неточности перевода. Еще раз хочу подчеркнуть, что ограничение вещания зарубежных телеканалов в общественных, бесплатных для населения цифровых мультиплексах – общепринятая мировая норма, которой придерживается абсолютное большинство стран мира, в том числе и Россия. Полагаю, излишне в очередной раз предоставлять многочисленные аргументы в пользу подобной практики.

Пользуясь случаем, хочу проинформировать, что в сетях кабельных операторов Армении транслируются около ста тридцати российских телеканалов (не считая телеканалов иных стран на русском языке) или около 70% от общего количества кабельных телеканалов. К примеру, в сетях крупнейшего кабельного оператора Армении UCOM транслируется 188 телепрограмм, из которых 22 – армянские каналы, 87 – российские и 79 – телепрограммы иных стран, почти половина которых опять же на русском языке. Полагаю, что тем самым полностью “учитываются интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов”.

Возможно также были неверно интерпретированы мои слова о содержании беседы с послом РФ, потому как я имел ввиду, что господин посол информирован о позиции Комиссии по телевидению и радио.

Пользуясь случаем, хочу заверить, что деятельность Комиссии, как национального регулятора, безусловно исходит из союзнического и братского характера отношений между нашими государствами».