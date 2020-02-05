Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 23

По меньшей мере 23 человека погибли в результате схода лавины на востоке Турции в провинции Ван. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду в эфире телеканала NTV губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.

"По имеющимся на настоящий момент данным, в результате схода второй лавины погибли 23 человека", - сказал он. Отмечается, что среди жертв восемь сотрудников жандармерии, трое пожарных, трое сотрудников охраны и девять гражданских лиц.

Лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай. В результате погибли пять человек, еще двое пропали. На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега. Более 30 человек находятся в больницах. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.