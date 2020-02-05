В ЕК назвали геостратегической целью ЕС расширение союза на страны Западных Балкан

Расширение Евросоюза на страны Западных Балкан является геостратегической целью сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи, представляя обновленную политику ЕС по расширению.

"Целью ЕС остается полное расширение на шесть стран Западных Балкан. Это наша геостратегическая инвестиция", - сказал он.

По его словам, "процесс присоединения должен основываться на взаимном доверии и четких обязательствах Евросоюза и Западных Балкан". Официальными кандидатами на вступление в ЕС остаются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.