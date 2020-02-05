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Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления одобрила ряд законопроектов

Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления одобрила ряд законопроектов

На заседании Постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы под председательством В.Карапетяна 5 февраля обсужден ряд законопроектов, по которым вынесены положительные заключения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, обсуждены в первом или втором чтениях проекты о внесении изменений и дополнений в законы Армении “Об обществах водопользователей и ассоциациях обществ водопользователей”, “О местном самоуправлении”, “О бюджетной системе Республики Армения”.

По повестке заседания аргументированно выступили заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении В.Тертерян,   а также ряд депутатов НС.

Предложенные правительством обсуждавшиеся документы удостоились положительных заключений комиссии – для включения в проект повестки дня очередных заседаний НС.




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БелТА

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