Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления одобрила ряд законопроектов

На заседании Постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы под председательством В.Карапетяна 5 февраля обсужден ряд законопроектов, по которым вынесены положительные заключения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, обсуждены в первом или втором чтениях проекты о внесении изменений и дополнений в законы Армении “Об обществах водопользователей и ассоциациях обществ водопользователей”, “О местном самоуправлении”, “О бюджетной системе Республики Армения”.

По повестке заседания аргументированно выступили заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении В.Тертерян, а также ряд депутатов НС.

Предложенные правительством обсуждавшиеся документы удостоились положительных заключений комиссии – для включения в проект повестки дня очередных заседаний НС.