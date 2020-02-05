Фракция «Мой шаг» предлагает прекратить полномочия председателя и членов КС

Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Республики Армения предлагает отстранить от должности председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.

Как сообщает Арменпресс, законопроект о внесении изменений в Конституцию Республики Армения опубликован на официальном сайте парламента.

«Полномочия назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции Армении председателя и членов Конституционного Суда прекращаются. Выдвижение кандидатов на должности судей Конституционного Суда осуществляется соответственно правительством, президентом Республики и Общим собранием судей. Порядок и сроки пополнения вакантных мест, предусмотренные в статье 1 настоящих поправок, должны быть изложены в специальной процедуре, предусмотренной в конституционном законе о Конституционном суде, который должен быть принят и должен вступить в силу до 1 апреля 2020 года», - говорится в проекте.

В разделе обоснования проекта отмечается, что кризис внутри и вокруг КС в настоящее время имеет несколько аспектов, которые представляют серьезную угрозу для демократии, суверенитета и правовых качеств Армении.