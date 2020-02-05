Принц Гарри заскучал

Герцог Сассекский заскучал по друзьям и стал чаще пользоваться мессенджером WhatsApp после того, как отказался от королевских привилегий, отрекся от титула и покинул Великобританию.Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Конечно же принц Гарри скучает по своим друзьям. Каждый бы заскучал, окажись он на его месте, — отметил анонимный источник, приближенный к королевской семье. — Однако герцог поддерживает с ними связь в общих чатах WhatsApp. Сейчас он пользуется мессенджером больше, чем когда-либо, и отправляет им фотографии. Помимо прочего, в чатах он с друзьями обменивается смешными видео».

20 января герцог Сассекский уехал из Великобритании в канадский город Ванкувер к жене Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи. На данный момент семья проживает в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов.