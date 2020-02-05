Президент Армен Саркисян принял директора армянского офиса Азиатского банка развития

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял директора армянского офиса Азиатского банка развития (АБР) Паоло Спантигати.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на встрече речь шла о сотрудничестве с Азиатским банком развития, ходе и стратегиях реализуемых в Армении совместных проектов, тенденциях экономического развития Армении.

В рамках встречи президент Саркисян представил Президентскую инициативу АТОМ (Advanced Tomorrow), отметив, что она направлена на развитие в Армении новейших технологий и науки. Он сообщил, что одной из целей этого проекта является обеспечение присутствия в нашей стране передовых всемирных технологических компаний.