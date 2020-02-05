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Президент Армен Саркисян принял директора армянского офиса Азиатского банка развития

Президент Армен Саркисян принял директора армянского офиса Азиатского банка развития

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял директора армянского офиса Азиатского банка развития (АБР) Паоло Спантигати.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на встрече речь шла о сотрудничестве с Азиатским банком развития, ходе и стратегиях реализуемых в Армении совместных проектов, тенденциях экономического развития Армении.

В рамках встречи президент Саркисян представил Президентскую инициативу АТОМ (Advanced Tomorrow), отметив, что она направлена на развитие в Армении новейших технологий и науки. Он сообщил, что одной из целей этого проекта является обеспечение присутствия в нашей стране передовых всемирных технологических компаний.




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БелТА

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