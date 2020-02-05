Заседание совета НС вновь отложено

В НС РА вновь отложено заседание совета парламента. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 5 февраля вице-спикер НС Ален Симонян отметил, что заседание перенесено на другую дату. “Возможно, что заседание состоится сегодня в 18: 00”, - сказал Симонян.

Заседание совета Национального собрания Армении было перенесено и 4 февраля. Совет должен обсудить вопрос обсуждения на внеочередном заседании НС проекта конституционных изменений, введенных в обращение фракцией “Мой шаг”, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и некоторых членов КС.