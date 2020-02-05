Призывнику предъявлено обвинение в хулиганстве, сопряженном с насилием

Следственный комитет Республики Армения сообщает о предъявлении призывнику обвинения в хулиганстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба СК Армении.

“В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в четвертом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА, были получены фактические данные, что 4-го декабря, в районе 14:30, призывник Д. М. с целью передачи документов, связанных с призывом, явился в ереванский военный комиссариат N1 МО РА. Здесь за свое агрессивное поведение он получил замечание от начальника призывной группы призывного отделения военного комиссариата, после чего в коридоре административного здания военного комиссариата N1 МО РА призывник в присутствии граждан произносил ругательства в адрес сотрудников военкомата, ударил начальника призывной группы военного комиссариата, причинив ему телесные повреждения.

По совокупности добытых достаточных доказательств Д. М. предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 258 УК РА (хулиганство, умышленное грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в откровенном неуважении к обществу, которое сопровождалось применением насилия в отношении лица).

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается”.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.