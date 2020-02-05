СМИ: Alibaba запустила платформу для закупки медикаментов для борьбы с коронавирусом

Компания Alibaba запустила специальную онлайн-платформу для закупки медикаментов по всему миру для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Новая платформа предназначена для удовлетворения спроса на лекарственные препараты и защитные средства в регионах КНР, где произошла вспышка коронавируса. Фармацевтические компании и производители смогут публиковать информацию о поставках, после чего Alibaba будет закупать необходимые средства для борьбы с коронавирусом и направлять их нуждающимся медицинским учреждениям.

25 января Alibaba создала специальный фонд размером 1 млрд юаней (около $144 млн) для обеспечения поставками медикаментов регионов Китая, подвергшимся вспышке вирусного заболевания.