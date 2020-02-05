Число пожаров в Армении в 2019 году увеличилось на 55,2%, пожары были зафиксированы и зимой

В 2019 году по сравнению с прошлым годом число пожаров в Армении увеличилось на 55,2%, случаи взрывов, обрушения и других чрезвычайных ситуаций также увеличились.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян и добавил, что при всех чрезвычайных ситуациях спасатели с честью выполняли свою работу.

“Пожары были зафиксированы и зимой. Высокая, не скошенная трава становится причиной пожаров, которые доходят и до лесов. Мы не так уж богаты лесами, и если потеряем их, это будет означать, что мы теряем очень многое. Мы даже зимой распространяли предупреждающие сообщения, в какой-то момент нас даже высмеивали, что зимой МЧС отправляет сообщения о защите от пожаров. Да, именно зимой у нас произошло много лесных пожаров”, - отметил Цолакян.